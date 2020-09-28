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Adana’da apartman dairesine kumar baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 35 kişiye 130 bin lira para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 35 kişiye 130 bin lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenilen daireye 23 Eylül günü oyuncu kılığında giren polis, bir süre içeride inceleme yaptı. Polis şahısların kumar oynamaya başlamasıyla birlikte baskın yaptı. Polisin kapıyı açmasıyla, dışarıda hazır bekleyen ekipler daireye girdi. Şüphelilere suçüstü yapan polis, 35 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak, 18 kişiye de kumar oynamaktan toplam 130 bin TL idari para cezası uyguladı.
Kumarhaneye çevrilen dairede arama yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, bin 800 TL para ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G.’ye ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E.’ye ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem uygulandı.

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