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Adana'da apartmanda çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

ADANA’da apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Yangın akşam saatlerinde  Pınar Mahallesi’ndeki 74004 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında çıktı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’ndeki 74004 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinden yangının çıktığı dairede kiracı olan Atilla Adakoğlu'nun dumandan etkilendiğini ve binada mahsur kaldırığını öğrendi. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler diğer yandan dumandan etkilenen Adakoğlu’nu dışarı çıkardı. Adakoğlu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çeşitli dairelerde oturan 4'ü çocuk 5 kişinin daha dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye tarafından dışarı çıkarılan 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında dairedeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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