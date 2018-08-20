Adana'da apartmanda yangın

Adana'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi, ikisi çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 6. katındaki evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangını gören diğer vatandaşlar da apartmandan ayrıldı.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, binada doğalgaz olduğunun belirtilmesi üzerine gazı kesti.
İtfaiye aracının merdiveniyle 6. kata ulaşan ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle üst katlarda bir süre mahsur kalan ve dumandan etkilendiği tespit edilen ikisi çocuk 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Ekipler, diğer katlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti.
Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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