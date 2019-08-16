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Adana'da araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 23:17 | Son Güncelleme

Adana'da araç yangını

Adana'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Batı Köprüsü Topalak mevkisinde Onur Aba idaresindeki 01 FK 432 plakalı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü Aba, otomobili emniyet şeridine çekti.

Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevleri diğer sürücülerle söndürmeye çalışan Aba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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çukukrova İtfaiye ekibi Oto yangını polis

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