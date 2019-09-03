HABER

Adana'da aranan 143 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 143 kişi yakalandı.

Adana'da aranan 143 kişi yakalandı

ADANA(DHA)- ADANA'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 143 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kent genelinden uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 61 bin 297 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 21 bin 847 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde, 15 ruhsatsız tabanca, 99 mermi, 15 ruhsatsız tüfek, 39 kartuş, 12 kurusıkı tabanca ve 38 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Aranan 143 gözaltına alınırken, 6 kilo kaçak nargile tütünü, 45,1 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 918 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da aranan 143 kişi yakalandıAdana'da aranan 143 kişi yakalandıAdana'da aranan 143 kişi yakalandıAdana'da aranan 143 kişi yakalandı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralıBolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklamaAdana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.