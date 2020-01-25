HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da aranan 50 kişi yakalandı

Adana'da aranan 50 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

ADANA'da, helikopter destekli yapılan 'Huzur-Güven' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, helikopter destekli yapılan 'Huzur-Güven' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.
'Türkiye Güven Huzur Uygulaması, Günübirlik Evler ve Kiralık Araç Firmalarının Denetlenmesi' amacıyla ülke genelinde yapılan denetimlerde, Adana'da da polis, uyguma yaptı. 2 bin 77 polis ve 4 polis köpeği ile bir helikopterin görev aldığı uygulamada şüpheliler tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. 14 bin 945 kişinin kontrol edildiği uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.
Ayrıca, trafikten men edilen 40 araç yakalandı, 84 araca 134 bin 561 TL para cezası kesildi. Gerekli belgelere sahip olmayan 4 kiralama şirketine, 34 bin 552 lira para cezası kesildi.
24 öğrenci yurdu, 42 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ele geçirildi.
Denetimlerin süreceği bildirildi.

FOTOĞRAF

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesindeDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde
Enkaz alanı havadan görüntülendiEnkaz alanı havadan görüntülendi
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

Türkiye’deki deprem Filistin’de hissedildi

Deprem Filistin’de de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.