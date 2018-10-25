HABER

Adana'da aranan cipteki 5 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 06:29 | Son Güncelleme

Adana'da aranan cipteki 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaralama ve gasp olayına karıştıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Seyhan Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülpınar Mahallesi'nde yaralama ve gasp olayına karıştığı belirlenen zanlıların olduğu 34 ADF 103 plakalı cipi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden araçtakiler, Obalar Caddesi'nde ara sokağa girmek isterken kaza yaptı.

Cipteki 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin kaçarken attığı pompalı tüfeğe el koydu.

İfade işlemleri için Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürülen zanlılardan birinin, uyuşturucu sattığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Araştırma: Dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik varAraştırma: Dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var
İki grup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar varİki grup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana gasp Seyhan yaralama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bursa'da korkunç olay!

Bursa'da korkunç olay!

İki grup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar var

İki grup arasında çıkan tartışma çatışmaya döndü: Yaralılar var

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.