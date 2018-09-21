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Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Adana'da 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve aranan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "Hırsızlık" suçlarından tutuksuz yargılanırken 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe'nin teslim olmadığını belirledi.

Bahçe'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinden kaçan ve bir hurdalıkta saklanan Bahçe, kovalamacanın ardından yakalandı.

Kovalamaca ve hükümlünün yakalanma anı ise "drone" kameralarınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahçe, daha sonra cezaevine gönderildi.

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