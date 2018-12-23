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Adana’da aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Hükümlünün, vefat eden babasına ait arazinin satışından elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık mirası lüks bir yaşam sürerek tükettiği iddia edildi

Adana'da hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül 2018’de hırsızlık suçundan tutuklanan ve ilk mahkemesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ziya Gökhan A'nın (21), başka bir hırsızlık olayı nedeniyle verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından teslim olmadığını belirledi.

Polis, yerini tespit ettiği hükümlüyü merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ziya Gökhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, hükümlünün, vefat eden babasına ait arazinin satışından elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık mirası 2017 yılında lüks bir yaşam sürerek 9 ay içerisinde tükettiği öne sürüldü.

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