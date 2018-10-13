HABER

Adana'da aranan hükümlüler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:02 | Son Güncelleme

ADANA'da çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak teslim olmayan çok sayıda kişi, polisin şafak baskınıyla yakalandı.

Adana'da aranan hükümlüler yakalandı

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - ADANA'da çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak teslim olmayan çok sayıda kişi, polisin şafak baskınıyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş ancak teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. İlçe emniyet müdürlükleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda aranan kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, daha sonra işlemlerin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adana'da aranan hükümlüler yakalandıAdana'da aranan hükümlüler yakalandı

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Önce lastikleri kontrol etti, sonra bisikleti çaldıÖnce lastikleri kontrol etti, sonra bisikleti çaldı
Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandıKolunu silindire kaptıran işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.