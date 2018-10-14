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Adana'da aranan hükümlüler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

ADANA'da çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak teslim olmayan çok sayıda kişi, polisin şafak baskınıyla yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - ADANA'da çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak teslim olmayan çok sayıda kişi, polisin şafak baskınıyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş ancak teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. İlçe emniyet müdürlükleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda aranan kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, daha sonra işlemlerin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.

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