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Adana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandı

ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheliyi yakaladı. Uygulamada ruhsatsız 4 silah, 2 av tüfeği ve 2 kalaşnikof ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Seyhan ilçesinin Denizli ve 19 Mayıs Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Uygulamada silahla ateş açma olayına karışan İbrahim A. (28), Yunus E. (22), Tuncay O. (22) ve Tolga B. (24) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 2 kalaşnikof ele geçirildi.
Polis uygulamada aranan 27 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Bu şahısların evlerinde de ruhsatsız 2 av tüfeği, 4 tabanca ve 3 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.

FOTOĞRAF

Adana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandıAdana'da aranan kişilere operasyon; 31 kişi yakalandı

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