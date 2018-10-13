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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 8 kişi yakalandı

Adana'da bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan, ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin bulunduğu adreslerini tespit eden ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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