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Adana’da aranan şahıslara operasyon

30.01.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana’da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 500 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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