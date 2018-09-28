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Adana'da asansör kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Adana'da asansör kazası: 1 yaralı

Adana'da bir apartmandaki yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinin Ziyapaşa Mahallesi Adalet Caddesi'nde bir apartmandaki yük asansörü halatlarının kopması sonucu ikinci kattan bodrum kata düştü.

Bu sırada asansörde bulunan Berat Kartun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kartun, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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