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Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 02:13 | Son Güncelleme

ADANA'da sabit nokta ve umuma açık eğlence mekanlarında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.  İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması yaptı, umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sabit nokta ve umuma açık eğlence mekanlarında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması yaptı, umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu. Sabit nokta uygulamasında 2008 aracı inceleyen ekipler, bir çalıntı motosiklet ile bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi. 66 araca farklı kabahatlerden 17 bin 129 lira para cezası kesen ekipler, 9 aracı ise trafikten men etti.

Bu arada yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne 8 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde umuma açık 41 eğlence mekanında denetlemelerde bulunan ekipler, eksik evrak ve kapalı alanda sigara içilen 5 işyerine işlem yaptı, mekanlarda sigara içen 9 kişiye ise bin 377 lira idari para cezası uyguladı.

Gece yarısına kadar süren uygulamanın gelinde 6 bin 52 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakalarken, aramalar sırasında bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir adet kesici-delici alet ele geçirdi.

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