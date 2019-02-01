Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün iş makinesiyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişi için başsağlığı diledi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçemizden il merkezine yola çıkan hemşehrilerimizin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada hayatını kaybedenler bizi büyük bir acıya boğdu. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu da Twitter'dan paylaştığı mesajında, dün akşam kentte "elim bir kaza" yaşandığını belirterek, "Yüreğir ilçemiz, Solaklı Mahallemizde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralı hemşehrimize acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dün akşam saatlerinde, Karataş'tan Adana kent merkezine asker uğurlamasına için gidenleri taşıyan midibüsün Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde, iş makinesiyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden birinin askere uğurlanacak genç olduğu tespit edilmiş, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

