HABER

Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kazada yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesinin cenazeleri toprağa verildi

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkanları taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu ölen, askere gidecek olan Haydar Ateş ve babaannesinin cenazeleri defnedildi.

Karataş Devlet Hastanesi morgundan alınan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, önce Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayırevi'ne daha sonra da kortej eşliğinde Asri Mezarlığa götürüldü.

Haydar Ateş için askeri tören düzenlenirken, cenazeler kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, kaza yapan araçta bulunan baba Erdal Ateş ve yakınları ile AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, CHP Milletvekili Ayhan Barut, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, ölenlerin akrabası olan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve askeri yetkililer katıldı.

Bu arada, Ateş'in mezar taşına yakınları tarafından askeri kamuflaj ceketi asıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Ateş'in annesi Zuhal Ateş'in de tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Adana'da önceki gün meydana gelen kazada Elzem ve Haydar Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirmiş, 20 yaralı hastanelere kaldırılmıştı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi dün yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmişti.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Obez kardeşler eridiObez kardeşler eridi
Ülkü Ocakları genel başkanından önemli mesajlarÜlkü Ocakları genel başkanından önemli mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.