Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkanları taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu ölen, askere gidecek olan Haydar Ateş ve babaannesinin cenazeleri defnedildi.

Karataş Devlet Hastanesi morgundan alınan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, önce Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayırevi'ne daha sonra da kortej eşliğinde Asri Mezarlığa götürüldü.

Haydar Ateş için askeri tören düzenlenirken, cenazeler kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, kaza yapan araçta bulunan baba Erdal Ateş ve yakınları ile AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, CHP Milletvekili Ayhan Barut, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, ölenlerin akrabası olan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve askeri yetkililer katıldı.

Bu arada, Ateş'in mezar taşına yakınları tarafından askeri kamuflaj ceketi asıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Ateş'in annesi Zuhal Ateş'in de tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Adana'da önceki gün meydana gelen kazada Elzem ve Haydar Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirmiş, 20 yaralı hastanelere kaldırılmıştı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi dün yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmişti.

