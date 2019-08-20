Adana'da astsubayın eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmesi

Adana'da astsubay damadı tarafından çıkan tartışmada eşi ve kızı öldürülen ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra hayatını kaybeden Sultan Ü'nün, ölümünden önce polise yaşananları ayrıntılı olarak anlattığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman dairesinde 9 Temmuz'da Astsubay Ertuğrul G'nin (22) misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21), kayınpederi Cemal Ü. (58) ve kayınvalidesi Sultan'ı (52) tabancayla öldürdüğü olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sultan Ü'nün ölümünden önce polise verdiği ifadede, olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak anlattığı belirtildi.

- Ayakkabı değiştirme isteği

Sultan Ü, kızı ile damadının "Babalar Günü" dolayısıyla eşine ayakkabı aldıkları bilgisine yer verdiği ifadesinde, şunları belirtti:

"Olay günü kızım bizdeydi. Damadım Ertuğrul da iş çıkışı bize geldi. Birlikte eşime aldıkları ayakkabıyı değiştirmeye gittik. Çarşıda eşim Cemal de yanımıza geldi. Ayakkabıyı değiştirmek için bir süre gezdik. İstediğimiz ayakkabıyı bulamayınca eve döndük. Damadım Ertuğrul, kızıma, 'O kadar gezdik bir ayakkabı beğenemediniz' demesi üzerine karı-koca tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası kızım yatak odasına gidip yatağa uzandı, ben de yanına gidip 'Kalk kızım, bunun için tartışılır mı?' dedim. Bunun üzerine Ertuğrul ve Büşra daha yüksek tonla tartışmayı sürdürdü. Ertuğrul, kızıma 'Kalk eve gidelim' dedi. Eşim Cemal de yanımıza gelip tartışmayı yatıştırmaya çalıştı."