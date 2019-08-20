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Adana'da astsubayın eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Astsubay damadı tarafından çıkan tartışmada eşi ve kızı öldürülen, kendisi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra yaşamını yitiren Sultan Ü'nün, ölümünden önce polise yaşananları anlattığı öğrenildi - Olayın, "Babalar Günü'nde" alınan ayakkabının değiştirilmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı belirlendi

Adana'da astsubay damadı tarafından çıkan tartışmada eşi ve kızı öldürülen ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra hayatını kaybeden Sultan Ü'nün, ölümünden önce polise yaşananları ayrıntılı olarak anlattığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman dairesinde 9 Temmuz'da Astsubay Ertuğrul G'nin (22) misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21), kayınpederi Cemal Ü. (58) ve kayınvalidesi Sultan'ı (52) tabancayla öldürdüğü olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sultan Ü'nün ölümünden önce polise verdiği ifadede, olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak anlattığı belirtildi.

- Ayakkabı değiştirme isteği

Sultan Ü, kızı ile damadının "Babalar Günü" dolayısıyla eşine ayakkabı aldıkları bilgisine yer verdiği ifadesinde, şunları belirtti:

"Olay günü kızım bizdeydi. Damadım Ertuğrul da iş çıkışı bize geldi. Birlikte eşime aldıkları ayakkabıyı değiştirmeye gittik. Çarşıda eşim Cemal de yanımıza geldi. Ayakkabıyı değiştirmek için bir süre gezdik. İstediğimiz ayakkabıyı bulamayınca eve döndük. Damadım Ertuğrul, kızıma, 'O kadar gezdik bir ayakkabı beğenemediniz' demesi üzerine karı-koca tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası kızım yatak odasına gidip yatağa uzandı, ben de yanına gidip 'Kalk kızım, bunun için tartışılır mı?' dedim. Bunun üzerine Ertuğrul ve Büşra daha yüksek tonla tartışmayı sürdürdü. Ertuğrul, kızıma 'Kalk eve gidelim' dedi. Eşim Cemal de yanımıza gelip tartışmayı yatıştırmaya çalıştı."

Daha sonra damadının ve eşinin başka bir odaya geçtiğini, kendisinin de kızıyla baş başa kaldığını anlatan Sultan Ü, kısa süre sonra damadının oturma odasının kapısında elinde tabancayla kendilerine doğru ateş etmeye başladığını anlattı.

Sultan Ü, silah sesinin kesilmesinin ardından sürünerek kapının yanına gittiğini bildirdiği ifadesinde, "Kapıyı damadıma açtırdıktan sonra 'imdat' diye bağırmaya başladım. Sekizinci kattaki komşumuz geldi ancak o da korkudan kaçtı. Sonra bayılmışım." ifadelerini kullandı.

- Olayın geçmişi

Ertuğrul G, misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü (58) tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) yaralamıştı. Sultan, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Ertuğrul G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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