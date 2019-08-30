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Adana'da Atatürk Parkı'ndaki tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adana'da, Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bulunmamasıyla ilgili Valilik ve Belediyeden açıklama yapıldı

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yer almamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kentte Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mahmut Demirtaş ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise törene katılamadı.

Törenin ardından Vali Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti.

- Valilikten açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tören protokolünde bulunmamasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili Valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur." hükmünün mevzuatta yer aldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat hükümleri gereğince, 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi alanda hazır olmakla birlikte, bahse konu çelengi sunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yasal temsilcisinin (vekil) tören alanına gelmemesi ve belirli bir süre beklenilmesine rağmen yukarıda atıfta bulunulan Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta sunulmamıştır.

Bahse konu çelenk sunma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çelengin Genel Sekreter Yardımcısı ya da Zabıta Daire Başkanı tarafından konulması talep edilmiş, ancak söz konusu talep ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel sekreter yardımcısı ve zabıta daire başkanının yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir."

- Belediyeden açıklama

Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamada ise Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet verdiği belirtildi.

Bir yanlış anlama neticesinde vekilin, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı'ndaki geçit törenine katılmıştır."

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