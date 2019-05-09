Adana'da baba ve oğlun öldürüldüğü silahlı kavga

Adana'da, hastane otoparkında baba ile oğlun öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2’si tutuklu 7 kişi hakkında, 5 yıldan 2 kez müebbet hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki otoparkta 15 Kasım 2018'de meydana gelen silah kavgada, Ahmet Büyükgöçer (70) oğlu Ozan Büyükgöçer'in (36) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, baba oğlun öldürülmesi olayıyla ilgili yakalanıp tutuklanan Fatih K. ve İsmail A. tutuksuz sanıklar Onur A, Emre K, İsmet Y, Mert T. ve Timur Ç. hakkında "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, ruhsatsız silah taşıma, silahla yaralamaya teşebbüs, suçluyu kayırma." suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, baba ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen İsmail A'nın 2 kez müebbet ve ayrıca 22 yıl 6 ay, Fatih K'nin ise 55 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Diğer sanıklar hakkında ise 5 yıldan 35 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Bu arada, silahlı kavgaya karışan tarafların iş yerinin alım satımı için anlaşamadıkları ve çıkan tartışma sonunda olayın yaşandığı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

