Adana'da bahçede gömülü ceset bulunması

Adana'da, portakal bahçesine gömülü ceset bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde başından tabancayla vurulmuş halde gömülü bulunan Ünal Gülbahar'ın (43) öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis, şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'yü Kocaeli'de saklandıkları bir dağ evinde yakaladı.

Adana'ya getirilen 2 şüpheli, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Öte yandan öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Adana'da 31 Ağustos'ta portakal bahçesine sulama ve çapa yapmak için giden bir kişi tarafından bir ayağı toprağın dışında kalmış şekilde gömülü bulunan Ünal Gülbahar'ın yapılan incelemede başından tabancayla vurulduğu belirlenmişti.

