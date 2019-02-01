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Adana'da bahçeye atılan ses bombası paniğe yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 04:08 | Son Güncelleme

Adana'da bahçeye atılan ses bombası paniğe yol açtı

Adana'da evin bahçesine atılan ses bombası kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sokak girişinde uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla önlem aldı.

Bomba imha uzmanı ekipleri, patlamanın bahçeye atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti.

Bir evin camının kırılmasına neden olan ses bombasını attıkları belirlenen motosikletli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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