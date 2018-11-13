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Adana'da bakkal dükkanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 08:00 | Son Güncelleme

ADANA'da bir bakkal dükkanında, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında maddi zarar meydana geldi.

Adana'da bakkal dükkanı yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir bakkal dükkanında, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında maddi zarar meydana geldi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1096 Sokak'ta çıktı. Gece telefon ile konuşmak için dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen genç, amcası Mahmut Yüksel'e ait bakkal dükkanından dumanların yükseldiğini fark edince, itfaiyeye haber verdi. Mahalledeki sokakların dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Sese uyanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Yangın, üst kattaki eve sıçramadan söndürdü.
Dükkanda büyük çapta maddi zarara neden olan yangının, yapılan ilk incelemede, elektrik kontağından çıktığı saptandı.

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Adana'da bakkal dükkanı yandıAdana'da bakkal dükkanı yandıAdana'da bakkal dükkanı yandıAdana'da bakkal dükkanı yandı

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