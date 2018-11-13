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Adana'da balkondan düşen çocuğun cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Adana'da balkondan düşen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Yurt Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde oturdukları apartmanın 8. kattaki dairesinin balkonundan düşmesi sonucu kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Hasan Efe Ege'nin (12) cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Zeynep Erdoğdu Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi öğrencisi Ege'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazede, çocuğun babası Hasan ve annesi Makbule Ege ile sınıf arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

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