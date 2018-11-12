Adana'da balkondan düşen çocuk öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Yurt Mahallesi'nde Hasan Efe Ege (12), oturdukları 8. kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Çocuklarının düştüğünü fark eden baba Hasan ile anne Makbule Ege, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından Hasan Efe Ege'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ege, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

