Adana'da baraj gölüne giren genç kayboldu

Adana'da yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki kişi kayboldu.

Akrabalarıyla gittiği Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde gezen Mert Kurt, yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.

Kurt'un bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sualtı polisi, Kurt'un en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.

Haber üzerine olay yerine gelen gencin yakınları, gözyaşı döktü. Bazı aile üyeleri, Kurt'la göle giren kuzenlerine tepki gösterdi.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmasına, yarın sabah tekrar başlanacağı belirtildi.

