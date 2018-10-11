Adana'da barda silahlı kavga: 1 gözaltı

Adana'da bir barda çıkan kavga sırasında tabancayla havaya ateş açtığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki barda, bir kişiyle burada eğlenen bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında söz konusu kişi tabancayla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

Müşterilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Yunus timleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, havaya ateş açan kişinin Ulaş Ç. olduğu bilgisi üzerine çevrede arama yaptı.

Ulaş Ç, bar civarındaki çalılık alanda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

