HABER

Adana’da barda silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:56 | Son Güncelleme

Adana’da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde 01.00 sıralarında meydana geldi.

Adana’da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir barda Ali A. ile Cemil İ. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bardan dışarı çıkan Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Cemil İ.’yi göğsünden vurdu. Yaralı Cemil İ. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemil İ. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cemil İ.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ali A. ise Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Denizde erkek cesedi bulunduDenizde erkek cesedi bulundu
Bakan Soylu'nun konvoyunda kaza (2) - YenidenBakan Soylu'nun konvoyunda kaza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.