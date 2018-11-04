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Adana'da barda silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Adana'da barda silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde barda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Caddesi'ndeki bara gelen kişiler ile işletmeci ve çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sırasında barda fenalaşan kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kavgayı haber alarak bara gelen kadın, gözyaşları içinde yaralılar arasında oğlunu aradı ancak bulamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yandan, kavganın haraç isteme yüzünden çıktığı öne sürüldü.

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4 yaralı adana bar Silahlı kavga

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