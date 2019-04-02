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Adana'da başından vurulmuş olarak hastaneye getirilen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 03:13 | Son Güncelleme

Adana'da başından vurulmuş olarak hastaneye getirilen kişi öldü

Adana'da, başından vurulmuş olarak hastaneye getirilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.D. merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastaneye başından vurulmuş olarak getirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. S.D. ise yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, S.D'yi hastaneye özel araçları ile getiren kişilerden olayın nasıl meydana geldiği konusunda bilgi aldı.

Söz konusu kişiler, "S.D'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki metruk hayvan barınağına bir otomobille getirildiğini, silah sesinin ardından bu aracın bölgeden uzaklaştığını, olay yerine gittiklerinde S.D'yi başından vurulmuş olarak bulduklarını, daha sonra yaralıyı hastaneye getirdiklerini" iddia ettiler.

Bunun üzerine söz konusu bölgeye sevk edilen ekipler, barınakta çalışma yaptı.

Ekipler, olayın duyulması üzerine hastaneye gelen S.D'nin yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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adana Metruk çiftlik

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