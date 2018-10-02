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Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

ADANA’da beton mikserinin çarptığı bisikletli, hayatını kaybetti.  Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi.

Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü 

Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) - ADANA’da beton mikserinin çarptığı bisikletli, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 NS 7988 plakalı beton mikseri, iddiaya göre ara sokağa döndüğü sırada bisikletli Ümit Peynirci'yi fark edemeyip, çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Peynirci'nin öldüğü belirlendi. Peynirci'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü Adana'da beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ölü

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