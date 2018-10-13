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Adana'da bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

Adana'da bıçakla yaralama

Adana'nın Çukurova ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparka eğlenmek için giden Cebbar Ünal (26) ile kimliği öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Ünal, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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adana bıçakla yaralama Çukurova

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