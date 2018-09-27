Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçakla yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Canan Canpolat, Erhan A. tarafından bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine getirildi.
Kadının kolları, sırtı ve göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğu görülünce hastane polisi tarafından Erhan A'nın ifadesine başvuruldu. Bu kişinin çelişkili bilgiler vermesi üzerine durum diğer ekiplere bildirildi. Hastaneye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erhan A'yı gözaltına aldı.
Olay yerinin merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi TOKİ Konutları olduğunu belirleyen ekipler, sekizinci kattaki söz konusu dairede inceleme yaptı.
Erhan A'nın ifadesi doğrultusunda bir şüpheliyi daha gözaltına alan ekipler, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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