Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı kişilerce bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi'nde kız ve erkek arkadaşıyla markete giden Ali Rıza D. (18) ile otomobille gezen 3 kişi arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.
Ali Rıza D, zanlılar tarafından boğazından bıçakla yaralandı.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Ali Rıza D, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ali Rıza D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.
Zanlıların kaçtığı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.
Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlı aranıyor.
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