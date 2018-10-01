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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 02:55 | Son Güncelleme

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yolda, iki kişi arasında kavga çıktı.

Bıçakla ağır yaralanan Mahmut Çağlayan Ercioğlu (27), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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adana bıçaklı kavga

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