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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 08:16 | Son Güncelleme

ADANA'da birlikte alkol alan 2 kişi tarafından bıçaklanan Nurullah A.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da birlikte alkol alan 2 kişi tarafından bıçaklanan Nurullah A. (22), yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah A. ile birlikte alkol aldığı isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nurullah A., ensesi ve yüzünden bıçakla yaralandı. Şüpheliler kaçarken, bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, Nurullah A.'yı fark edip ambulans çağırdı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkap polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralıAdana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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