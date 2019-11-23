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Adana’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 00:48 | Son Güncelleme

Adana’da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Adana’da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri göğsünden ve kafasından bıçaklanan ismi öğrenilemeyen şahsı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralanan şahıs ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

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