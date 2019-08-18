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Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 22:12 | Son Güncelleme

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA(AA) - Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.

Alınan bilgeye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 18 yaşından küçük iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Osman Oğulcan Topal karnından (15), Hakan Özdemir (14) göğsünden bıçakla yaralandı, Ramazan Davul ise (15) darbedildi.

Yaralı Topal ve Davul 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Özdemir ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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