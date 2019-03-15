Adana'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kurttepe Mahallesi Kurttepe Caddesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan kavgada, Adnan Ö. ve Yusuf Kenan K. ile karşı taraftan Eyüp A. ve Aydın A. bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Adnan Ö. ve Yusuf Kenan K. ambulansla bir özel hastaneye, diğer iki yaralı ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan Yusuf Kenan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

