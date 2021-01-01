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Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

01.01.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Adana’da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı.

Adana’da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16053 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi gece 03.30’da İbrahim Ö.’ye seslenip evinden çıkıp dışarıya gelmesini istedi.
İbrahim Ö.’yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeş sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobile binip olay yerinden kaçtı. Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.’nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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