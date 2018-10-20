Adana'da bıçaklı ve zincirli kavga

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı.
Huzurevleri Mahallesi'nde, oturduğu apartmanın altında su tesisatçılığı yapan Mecit B. ile daha önce evinde tadilat yapması için anlaştığı ancak işin tamamlanmaması nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali İ, karşılaştıkları site önünde tartıştı.
Tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak ve zincirin kullanıldığı kavgada Ali İ. yaralandı.
Boğazından bıçaklanan Ali İ, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli Mecit B'yi gözaltına aldı.
Kavga anları, apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
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