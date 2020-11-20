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Adana’da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

20.11.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet telefon, 2 adet flash bellek ve 6 adet banka kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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