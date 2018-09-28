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Adana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 yılda gerçekleştirilen 'şok baskın'larda gözaltına alınan bin 113 kişi, mahkemece tutuklandı.

Adana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 yılda gerçekleştirilen 'şok baskın'larda gözaltına alınan bin 113 kişi, mahkemece tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında aralıksız çalıştıklarını belirten Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Son 1 yılda gerçekleştirilen 'şok baskın'larda gözaltına alınan bin 113 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son 1 ayda yapılan baskınlarda ise uyuşturucu hap imalatının yapıldığı evde 3 kilo 274 gram sentetik kannabinoid maddesi, Seyhan ilçesindeki farklı adreslerde 12 kilo 850 gram skunk, paketler içinde 114 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca ekipler, uyuşturucu hap imalatının yapıldığı eve düzenlenen baskında; 1 kilo 570 gram metamfetamin, 190 gram uyuşturucu tozu, 6 baskı makinesi ve gıda boyaları ele geçirdi.
'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'
Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuları inceleyerek, operasyonlara katılan polislere teşekkür etti. Uyuşturucunun terörle bağlantılı olduğunu ve düzenlenen operasyonlarla dolaylı olarak teröre de geçit verilmediğini belirten Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Yapılan son operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Baskın yaptığımız bir evde ise uyuşturucu hap imal edildiği tespit edildi. Mücadelemiz aralıksız sürecek" diye konuştu.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE UYGULAMASI; 'UYUMA'
İl Emniyet Müdürü Yıldız ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'UYUMA' projesinin öneminden bahsetti. Yıldız, cep telefonlarına yüklenen uygulamayla uyuşturucu satışı ve kullanımı ile ilgili olayı fark edenlerin anında ihbar yapabileceğini belirterek, "Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımını gören vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanarak, çok hızlı ve pratik bir şekilde ihbarda bulunabilecek. İhbar eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ise kesinlikle gizli kalacak" dedi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Eylül'de düzenlediği toplantıda, uyuşturucuyla mücadele uygulaması 'UYUMA'yı tanıtmıştı. Bakan Soylu, mobil uygulama 'UYUMA' üzerinden uyuşturucuyla mücadelenin ihbar ayağını kolaylaştırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söylemişti.

FOTOĞRAFLI

Adana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandıAdana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandıAdana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandıAdana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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