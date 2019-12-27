HABER
  4. Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı

Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı

Adana'da, bin 290 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde, iki adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, bin 290 litre sahte içki ele geçirdi, M.İ. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü; İSKİ kamyoneti yola saplandıAvcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü; İSKİ kamyoneti yola saplandı
Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildiBakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana polis sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'nin hapis cezaları onandı!

Eski Yargıtay üyelerinin cezası onandı!

MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Elazığ'daki depremler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldi

Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.