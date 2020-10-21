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Adana’da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana polisi sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler olduğu bilgisine ulaştı.

Adana polisi sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan sahte içki yapımında kullanılan bin 305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 içki etiketi ve 90 kilo cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Polis olayla ilgili kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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