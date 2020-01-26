HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

ADANA’da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki imal edenlere yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde sahte içki üretimi yapıldığını belirledi. Ekipler, adrese yaptığı operasyonda, fermente edilmiş halde 180 litresi satışa hazır toplamda bin 380 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya’ya ulaştıİstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya’ya ulaştı
Gaziantep’te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacakGaziantep’te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacak
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sodalı Göl' doğal sit alanı olarak tescil edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sodalı Göl ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da içme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Şaşırtan görüntü! 20 metre uzunluğunda

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.