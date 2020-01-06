HABER
  4. Adana’da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Adana’da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da şehirlerarası yolcu otobüsünde bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için görev aldı.

Adana’da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Adana’da şehirlerarası yolcu otobüsünde bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için görev aldı. Polis alana gelen bir şehirler arası yolucu otobüsünde şüphe üzerinde adama yaptı. Bagajda yapılan aramalarda bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Polis bagajın sahibi T.Ö.’yü gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken elektronik sigaralara el konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Elazığ’da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldıElazığ’da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Dışarı çıkartıp acımasızca dövdüler

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.