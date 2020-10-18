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Adana’da bin 55 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi’nde bir çiftlikte sahte içki üretildiği ihbarını aldı.

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi’nde bir çiftlikte sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine çiftliğe yaptığı baskında bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Polis, başka bir operasyonda ise yolcu otobüsünde 2 bin 300 adet kaçak puro ele geçirdi. İki operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 215 bin lira olduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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