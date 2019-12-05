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Adana’da bin polisle asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

Adana’da bin polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken, bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen 40 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Bin polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 2 dedektör köpeği ile polis helikopteri de destek verdi. Yapılan kontroller sırasında 5 araç trafikten men edilirken 61 araca 27 bin 240 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) 6 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Uygulama genelinde 1 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet delici kesici alet ile 24 gram esrar maddesi ele geçirildi. (İHA)

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